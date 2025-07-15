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Общество

Казахстан готов сам построить ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, каковы перспективы строительства трех ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что изначально рассматривался вариант строительства трех ТЭЦ совместно с российскими партнерами.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому. "Самрук-Энерго" уже занимается, на площадке работы ведутся. Что касается Семея и Усть-Каменогорска, мы пока также ожидаем ответа от российской стороны. Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов, потому что они очень важны, долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия", – добавил премьер.

По его словам, это не ляжет нагрузкой на бюджет страны.

"Бюджет потянет. Там "Самрук-Энерго" рыночными механизмами, то есть любая ТЭЦ – это тоже бизнес-проект, то есть после ввода в эксплуатацию он будет зарабатывать, и вернутся те инвестиции, которые были вложены. С этим проблем нет", – заверил Бектенов.

9 июля 2025 года вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов сообщил, что все еще ведется поиск инвесторов по строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Ранее их планировали построить россияне. По его словам, в качестве инвесторов могут выступить энергетические компании из Китая и Кореи.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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