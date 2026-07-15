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Общество

В Казахстане стало меньше курильщиков: опубликованы новые данные

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, запрещено курить, знак запрета на курение, курильщик, курильщики, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:31 Фото: unsplash
Сегодня, 15 июля, в Бюро национальной статистики (БНС) опубликовали новые данные по потреблению табака взрослым населением в Казахстане в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Так, бюро в январе текущего года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака.

Обследование проводилось во всех областях республики, городах Астана, Алматы и Шымкент. Респондентами в обследовании выступили по одному члену в 12 000 домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше.

Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 15,1% населения, что на 2,4 п.п. меньше, чем в 2025 году (17,5%).

Согласно данным бюро, доля курящих табак:

  • в сельской местности составила 17,8%,
  • в городской местности – 14%.

Среди мужчин табак потребляют 30,5%, среди женщин – 4,9%.

Также в бюро уточнили, что из общего числа курящего населения курят:

  • промышленно произведенные сигареты – 98,6%,
  • электронные сигареты – 0,4%,
  • системы нагревания табака – 0,9%,
  • другие виды табачных изделий – 0,1%.
инфографика, доля курящего населения по возрастным группам, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:31

Фото: stat.gov.kz

С 2020 года по предложению Министерства здравоохранения РК Бюро национальной статистики проводит обследование по потреблению табака взрослым населением в стране в соответствии с международной методологией Всемирной организации здравоохранения "Глобальное обследование по табаку среди взрослых" (GATS).

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1 июля 2026 года Бюро национальной статистики обнародовало свежую статистику по численности населения Казахстана. Согласно официальным данным на 1 июня, в стране проживали 20 575 979 человек (на 1 мая казахстанцев насчитывалось 20 562 993). Получается, что за эти месяцы население выросло на 12 986 человек.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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