Астанчан призвали закрыть окна: власти предупредили о химобработке

В столице Казахстана продолжается четвертый тур полномасштабных дезинсекционных работ, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 16 июля в акимате Астаны, специалисты обрабатывают городскую территорию от комаров, мошек и других насекомых в ночное время – с 21:00 до 04:00. Один тур длится около 20 дней, а всего их запланировано шесть.

Для борьбы с насекомыми используют механические опрыскиватели, специальные автомобили, квадрокоптеры для труднодоступных участков с камышами, а также лодки – для обработки водоемов.

К дезинсекционным мероприятиям также призывают присоединиться управляющие компании, КСК, ОСИ и владельцев различных объектов – от школ и поликлиник до рынков и торговых домов. Их просят провести уборку, осушить подвалы и обработать помещения.

Горожанам советуют соблюдать меры предосторожности: не посещать зоны обработки и плотно закрывать окна на время проведения работ.

Параллельно в городе идет подготовка к осеннему этапу дератизации – борьбы с грызунами. Весенний этап уже завершился в мае, осенний планируется с середины сентября. Под дератизацию попадают жилые массивы, кладбища, парки, поймы рек и другие открытые территории. Жителям частного сектора раздают бесплатные ядоприманки и проводят инструктаж по их применению.

Как уточняют власти, такие меры необходимы для контроля численности вредителей и профилактики опасных инфекционных заболеваний.

А ранее стало известно о том, каким будет облик Астаны в ближайшие 10 лет.

