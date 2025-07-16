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Общество

Астанчан призвали закрыть окна: власти предупредили о химобработке

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 19:40 Фото: pixabay
В столице Казахстана продолжается четвертый тур полномасштабных дезинсекционных работ, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 16 июля в акимате Астаны, специалисты обрабатывают городскую территорию от комаров, мошек и других насекомых в ночное время – с 21:00 до 04:00. Один тур длится около 20 дней, а всего их запланировано шесть.

Для борьбы с насекомыми используют механические опрыскиватели, специальные автомобили, квадрокоптеры для труднодоступных участков с камышами, а также лодки – для обработки водоемов.

К дезинсекционным мероприятиям также призывают присоединиться управляющие компании, КСК, ОСИ и владельцев различных объектов – от школ и поликлиник до рынков и торговых домов. Их просят провести уборку, осушить подвалы и обработать помещения.

Горожанам советуют соблюдать меры предосторожности: не посещать зоны обработки и плотно закрывать окна на время проведения работ.

Параллельно в городе идет подготовка к осеннему этапу дератизации – борьбы с грызунами. Весенний этап уже завершился в мае, осенний планируется с середины сентября. Под дератизацию попадают жилые массивы, кладбища, парки, поймы рек и другие открытые территории. Жителям частного сектора раздают бесплатные ядоприманки и проводят инструктаж по их применению.

Как уточняют власти, такие меры необходимы для контроля численности вредителей и профилактики опасных инфекционных заболеваний.

А ранее стало известно о том, каким будет облик Астаны в ближайшие 10 лет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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