Поездка в Каппадокию казахстанских детей-моделей обернулась масштабной аферой на 8 млн тенге

На 4 года посадили казахстанку, признанную виновной в обмане родителей детей-моделей, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде РК (ВС) 17 июля 2025 года рассказали, что женщину задержали в мае 2024 года.

"По версии следствия, она обманным путем пыталась завладеть крупной суммой денег, принадлежащей родителям несовершеннолетних моделей. Используя банковский счет, открытый на имя индивидуального предпринимателя, для заключения фиктивных договоров она представлялась официальным представителем турецкого агентства и предлагала жителям Костаная посреднические услуги по организации поездки детей на обучение и участие в конкурсах", – сообщили в ВС.

На встрече в конференц-зале одного из бизнес-центров Костаная она заявила родителям 10 несовершеннолетних моделей, что берет на себя обязательства по покупке авиабилетов и бронированию гостиниц в городе Каппадокия (Турция).

"Активно агитируя и склоняя родителей к участию в поездке, она обещала существенные скидки на авиаперелет и проживание в случае группового вылета. Также она озвучила детали поездки, назвала стоимость, передала якобы "контактные данные куратора". Введенные в заблуждение родители перевели на указанный счет по 300 евро за каждого ребенка. В результате преступных действий мошенница завладела более 8 млн тенге. Получив деньги, она скрылась", – продолжили в суде.

При этом у женщины, по версии следствия, не было намерений исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять.

Приехав в Астану, пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в правоохранительные органы.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив доказательства, признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденной, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

16 июля казахстанцев, собирающихся провести отпуск за границей, предупредили о мошенниках, которые, прикрываясь вывесками турагентов и туроператоров, создают фальшивые аккаунты в Instagram, заманивая потенциальных туристов невероятно низкими ценами на "горящие" путевки.