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Общество

В Акколе мать получила условный срок за удар лопатой по руке сына

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 18:28 Фото: Zakon.kz
В Аккольском районе Акмолинской области 18 июля суд признал женщину виновной в причинении средней тяжести вреда здоровью своему несовершеннолетнему сыну, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре 2024 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 14-летним сыном нанесла ему удар лопатой по руке, причинив закрытый перелом фаланги пальца и рану пальца.

"Причиной конфликта стало то, что мать без разрешения взяла музыкальную колонку сына. В ходе ссоры подросток стал выражаться нецензурной бранью, после чего женщина замахнулась лопатой. По словам подсудимой, она не намеревалась ударить, однако сын выставил руку, и произошел удар", – говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия женщины по ч.2 п.3,8 ст.107 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимой, а также то, что преступление совершено впервые. Отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Павлодаре к ответственности привлекли женщину, оставившую детей без присмотра. Как оказалось, об этой истории стало известно после того, как местная жительница обратилась в полицию и заявила, что в соседней квартире уже вторые сутки шумят дети, а взрослых не видно. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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