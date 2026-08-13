Владельца счета обязали вернуть два миллиона тенге жертве мошенничества в ВКО

В суде района Алтай рассмотрели гражданское дело о взыскании 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения. Апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, 1 октября 2025 года неизвестные, представившись сотрудниками поликлиники и службы безопасности Национального Банка Казахстана, убедили истца перевести 2 млн тенге на другой банковский счет. Он был оформлен на имя ответчика, пишет местное издание YK-news.kz.

Ответчик вину не признал. Он утверждал, что счет не открывал, деньги не получал и сам стал жертвой мошенников во время прохождения фотоверификации на криптовалютной бирже.

Однако суд установил, что деньги действительно поступили на счет ответчика. Согласно банковской выписке, истец внес их через терминал, что также подтверждалось квитанциями.

При этом ответчик не смог представить доказательства того, что банковский счет был открыт без его участия либо с незаконным использованием его персональных данных.

В итоге суд взыскал с владельца счета в пользу истца 2 млн тенге.

Не согласившись с решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой. Апелляционная инстанция признала решение суда первой инстанции законным и оставила без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

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