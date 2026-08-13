#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Владельца счета обязали вернуть два миллиона тенге жертве мошенничества в ВКО

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 11:14 Фото: pixabay
В суде района Алтай рассмотрели гражданское дело о взыскании 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения. Апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, 1 октября 2025 года неизвестные, представившись сотрудниками поликлиники и службы безопасности Национального Банка Казахстана, убедили истца перевести 2 млн тенге на другой банковский счет. Он был оформлен на имя ответчика, пишет местное издание YK-news.kz.

Ответчик вину не признал. Он утверждал, что счет не открывал, деньги не получал и сам стал жертвой мошенников во время прохождения фотоверификации на криптовалютной бирже.

Однако суд установил, что деньги действительно поступили на счет ответчика. Согласно банковской выписке, истец внес их через терминал, что также подтверждалось квитанциями.

При этом ответчик не смог представить доказательства того, что банковский счет был открыт без его участия либо с незаконным использованием его персональных данных.

В итоге суд взыскал с владельца счета в пользу истца 2 млн тенге.

Не согласившись с решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой. Апелляционная инстанция признала решение суда первой инстанции законным и оставила без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

Между тем мошенники используют новые схемы обмана казахстанцев. Современные цифровые технологии позволяют аферистам имитировать внешность и голос человека в режиме реального времени. 12 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел РК рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
12:27, 14 апреля 2026
Казахстанца обязали вернуть почти 5 млн тенге после перевода от мошенников
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
19:15, 13 августа 2025
Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники
Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
19:00, 26 марта 2025
Дроппер под прицелом: в Астане суд взыскал деньги, переведенные мошенникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
11:12, Сегодня
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале &quot;тысячника&quot; в Торонто
10:57, Сегодня
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале "тысячника" в Торонто
Елена Рыбакина и Ига Швёнтек
10:48, Сегодня
"Будет эпично": Tennis Letter анонсировал суперматч Рыбакина - Швёнтек за титул в Торонто
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
10:38, Сегодня
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: