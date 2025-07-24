Кому в Казахстане дают до 1,6 млн тенге на открытие бизнеса

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 24 июля 2025 года предоставили интересную информацию. В ведомстве рассказали, что более 15 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ) оказаны меры содействия занятости, сообщает Zakon.kz.

Всего, как уточнили в МТСЗН, на сегодняшний день занятыми являются 110,9 тыс. людей с особыми потребностями (30%).

По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане проживают 743,9 тыс. лиц с инвалидностью, или 3,7% от общей численности населения, 375,7 тыс. из которых трудоспособного возраста.

В соответствии с Социальным кодексом местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2 до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.

За I квартал 2025 года по квоте трудоустроены 4,8 тыс. ЛСИ.

Также людей с особыми потребностями вовлекают в активные меры содействия занятости.

Так, по состоянию на 1 июля:

на постоянные рабочие места были трудоустроены 1,8 тыс. человек,

на молодежную практику – 141 человек,

на социальные рабочие места – 271 человек,

на общественные работы – 3,8 тыс. человек,

по проекту "Серебряный возраст" – 484 человека,

по проекту "Первое рабочее место" – 28 человек,

по проекту "Контракт поколений" – 3 человека.

"Краткосрочным профессиональным обучением было охвачено 88 человек, обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" – 2,9 тыс. человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, для открытия собственного бизнеса гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, предоставляются государственные гранты в размере до 400 МРП (1,6 млн тенге).

"На сегодняшний день такую поддержку получили 666 ЛСИ", – подчеркнули специалисты.

Также с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

В текущем году создано 49 специальных рабочих мест.

Материал по теме Выплаты многодетным семьям в Казахстане: озвучены актуальные цифры

Также немного ранее в МТСЗН озвучили пособия по инвалидности и потере кормильца: кто получает и сколько.