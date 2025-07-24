Кому и для чего нужна трудовая книжка в Казахстане

Сегодня, 24 июля 2025 года, в пресс-службе АО "Единый накопительный пенсионный фонд" ответили на распространенные вопросы касательно трудовой книжки, сообщает Zakon.kz.

1. Нужна ли сегодня трудовая книжка? Кто и как должен подтверждать свой трудовой стаж для расчета пенсии?

– Вопрос о необходимости трудовой книжки остается актуальным для многих граждан, особенно при выходе на пенсию. Сегодня трудовой стаж фиксируется в том числе в электронном формате, однако в ряде случаев бумажные документы все еще играют важную роль.

"Согласно положениям Социального кодекса РК, трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда".

Вместе с тем нормами Трудового кодекса РК предусмотрено, что подтверждением трудовой деятельности также может являться выписка с индивидуального пенсионного счета, отражающая регулярное перечисление обязательных пенсионных взносов.

"Кроме того, с 1 января 2021 года в Казахстане введен электронный учет трудовой деятельности. Все сведения о заключенных и расторгнутых трудовых договорах автоматически поступают в Единую систему учета трудовых договоров".

2. Хранить ли трудовую книжку?

– Как было отмечено выше, она потребуется для подтверждения стажа для расчета базовой и солидарной пенсионной выплаты.

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30 июня 2025 года, отвечая на вопрос, нужны ли молодому поколению казахстанцев трудовые книжки, министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова заявила: "Эту архаичность должны перебороть".