Кому и для чего нужна трудовая книжка в Казахстане
1. Нужна ли сегодня трудовая книжка? Кто и как должен подтверждать свой трудовой стаж для расчета пенсии?
– Вопрос о необходимости трудовой книжки остается актуальным для многих граждан, особенно при выходе на пенсию. Сегодня трудовой стаж фиксируется в том числе в электронном формате, однако в ряде случаев бумажные документы все еще играют важную роль.
"Согласно положениям Социального кодекса РК, трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда".
Вместе с тем нормами Трудового кодекса РК предусмотрено, что подтверждением трудовой деятельности также может являться выписка с индивидуального пенсионного счета, отражающая регулярное перечисление обязательных пенсионных взносов.
"Кроме того, с 1 января 2021 года в Казахстане введен электронный учет трудовой деятельности. Все сведения о заключенных и расторгнутых трудовых договорах автоматически поступают в Единую систему учета трудовых договоров".
2. Хранить ли трудовую книжку?
– Как было отмечено выше, она потребуется для подтверждения стажа для расчета базовой и солидарной пенсионной выплаты.
30 июня 2025 года, отвечая на вопрос, нужны ли молодому поколению казахстанцев трудовые книжки, министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова заявила: "Эту архаичность должны перебороть".