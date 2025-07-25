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Общество

25.07.25: казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 11:42 Фото: freepik
Стало известно количество поданных заявок на заключение/расторжение брака на 25 июля 2025 года. Эту интересную статистку предоставили Zakon.kz в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Так, известно, что в символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1465 пар по Казахстану.

К примеру, больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС Алматы – 257 заявок.

Что же касается Астаны, то там к такому решению пришли 225 пар.

Тройку лидеров замыкает Карагандинская область со 144 заявками.

Также перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили 218 человек, которые приняли непростое решение о финале брачных уз.

"Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день", – подчеркнули специалисты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 11:42
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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