25.07.25: казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений
Так, известно, что в символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1465 пар по Казахстану.
К примеру, больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС Алматы – 257 заявок.
Что же касается Астаны, то там к такому решению пришли 225 пар.
Тройку лидеров замыкает Карагандинская область со 144 заявками.
Также перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили 218 человек, которые приняли непростое решение о финале брачных уз.
"Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день", – подчеркнули специалисты.
Не так давно мы сообщали, что в индийской деревне Шиллай два брата вступили в законный брак с одной и той же девушкой согласно древней традиции.