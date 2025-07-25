Асхат Житкеев стал вице-президентом Федерации дзюдо Казахстана

В Астане состоялась очередная конференция Федерации дзюдо, на которой подвели итоги проделанной работы и обсудили планы на будущее. По итогам заседания был назначен новый вице-президент федерации. Им стал известный спортсмен Асхат Житкеев, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Асхат Житкеев ранее занимал должность генерального секретаря федерации.



"С Асхатом Житкеевым связано немало инициатив, которые помогли Казахстану укрепить позиции в международном дзюдо-сообществе. Его имя давно стало символом казахстанского дзюдо. Его отличает не только спортивный опыт, но и способность мыслить стратегически, глубоко понимать контекст, видеть риски и находить точки роста. Я рад, что теперь он продолжит эту работу в новом качестве", – сказал президент Федерации дзюдо Куанышбек Есекеев.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

На освободившуюся должность генерального секретаря был утвержден мастер спорта международного класса Республики Казахстан, участник Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион страны Тимур Болат. С 2017 года он исполнял обязанности начальника команды сборной Казахстана по дзюдо.

"Тимур Болат хорошо знает, чем живет сборная, как строится подготовка и как важно обеспечить спортсмену надежный тыл. Это практик, который будет усиливать процессы изнутри. Отдельное спасибо коллегам из регионов. Мы услышали важные предложения, получили объективную обратную связь. Развитие дзюдо невозможно без сильных школ в областях и в ближайшее время усилим фокус именно на этом. Впереди большая работа. Международные турниры, развитие тренерского состава, новые спортивные горизонты", – сказал Куанышбек Есекеев.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

В пресс-службе спортивной организации отметили, что федерация продолжит работу над поддержкой спортивных кадров, организацией крупных турниров в стране и подготовкой к выступлению казахстанской сборной на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.