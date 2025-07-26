К жителям Алматы обратился "Казгидромет"

Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей и гостей Алматы о неблагоприятных метеорологических условиях, которые ожидаются сегодня, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте гидрометцентра:

"26 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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