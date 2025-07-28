Для чего полицейские Алматы могут остановить пешеходов, детей и подростков

В рамках года профилактики сотрудники Департамента полиции Алматы продолжают масштабную разъяснительную и профилактическую работу, направленную на повышение культуры поведения на дорогах и снижение уровня травматизма среди участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2025 года проинформировали в пресс-службе ДП южной столицы:

"Одним из приоритетных направлений является работа с пешеходами, детьми и подростками. На оживленных участках улиц сотрудники полиции напоминали юным участникам движения о правилах безопасного перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов, а также соблюдения дисциплины на дороге. Родителям и взрослым участникам движения разъяснялись требования по обеспечению безопасности при управлении детским транспортом – самокатами, велосипедами и электросамокатами".

Особое внимание уделено разъяснению правил эксплуатации мопедов. На ряде перекрестков проведены профилактические акции с раздачей тематических буклетов и памяток. Гражданам напомнили, что управление мопедом требует соблюдения определенных требований: наличие свидетельства о регистрации, номерного знака, страхового полиса, водительского удостоверения категории "А", а также обязательное использование защитной экипировки и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

"Сегодня профилактика – это ключевой инструмент в снижении аварийности и нарушений на дорогах. Мы не просто фиксируем правонарушения, но и разъясняем, предупреждаем, обучаем. В год профилактики усилена работа с уязвимыми категориями участников движения, в том числе юными пешеходами и владельцами мопедов. Безопасность на дороге – это совместная ответственность, и мы благодарны каждому, кто уважает закон и поддерживает культуру дорожного движения", – отметил начальник управления ДП Асхат Кулбаев.

С начала года в Алматы зарегистрировано более 600 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате шесть человек погибли, 646 получили травмы различной степени тяжести. В рамках усиленного контроля полицейскими привлечено к ответственности свыше шести тысяч водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения.

Профилактическая работа будет продолжена на постоянной основе в рамках реализации идеологемы "Закон и Порядок", обозначенной президентом РК, и задач, поставленных Министерством внутренних дел в год профилактики.

8 июля 2025 года Департамент полиции Алматы обратился к горожанам с заявлением по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций.