#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
541.45
631.17
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
541.45
631.17
6.78
Общество

Жителей одного из городов Казахстана снова предупредили синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" вновь обратились к жителям Атырау с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, сегодня в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

"29 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются ночью в Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета" во вторник.

Отметим, что днем ранее, 28 июля, атыраусцев тоже предупреждали об НМУ.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 09:46
Шквал и град обрушатся на РК: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики сообщили, что 29 июля 2025 года на Казахстан обрушится непогода – ожидаются ливни с грозами, град и 36-градусная жара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Процедуру оформления пенсии предлагают пересмотреть в Казахстане
Общество
11:06, Сегодня
Процедуру оформления пенсии предлагают пересмотреть в Казахстане
Опекунам и попечителям Казахстана сообщили хорошую новость
Общество
10:59, Сегодня
Опекунам и попечителям Казахстана сообщили хорошую новость
Искусство баланса: как многовекторная политика укрепляет позиции Казахстана
Общество
10:46, Сегодня
Искусство баланса: как многовекторная политика укрепляет позиции Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: