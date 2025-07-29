Жителей одного из городов Казахстана снова предупредили синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" вновь обратились к жителям Атырау с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, сегодня в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

"29 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются ночью в Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета" во вторник.

Отметим, что днем ранее, 28 июля, атыраусцев тоже предупреждали об НМУ.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики сообщили, что 29 июля 2025 года на Казахстан обрушится непогода – ожидаются ливни с грозами, град и 36-градусная жара.