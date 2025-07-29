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Общество

Казахстан меняет подход к подсчету туристов

Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 10:44 Фото: pexels
В Астане 28 июля 2025 года на встрече министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и руководства Бюро национальной статистики стало известно, что Минтуризма прорабатывает новый механизм учета турпотока, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, в ходе совещания Бюро представило результаты пилотного проекта по учету внутреннего турпотока за 2024 год на основе мобильного позиционирования.

Обезличенные данные операторов связи для анализа туристических потоков внутри страны в рамках официального учета использованы Казахстане впервые.

Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что переход к цифровым источникам данных позволит устранить существующие пробелы в текущей системе учета, сформировать реальную картину туристической активности. Это, в свою очередь, создает основу для эффективного планирования инфраструктуры, привлечения инвестиций и повышения качества туристических услуг.

"Ведение статистики с использованием обезличенных данных от операторов связи позволит выстроить систему стратегического планирования развития отрасли. В частности, рассчитать потребность в обеспечении санитарно-гигиеническими узлами, определить реальную нагрузку на курортные зоны, планировать строительство инфраструктурных объектов, оценить инвестпривлекательность региона", – отметил министр.

Кроме того, использование данных сотовых операторов позволит учесть краткосрочные визиты и поездки без ночевки, обеспечив более объективный учет турпотока.

"Статистика туризма выходит на новый уровень благодаря мобильным данным. Казахстан станет первой страной в СНГ, внедрившей данные сотовых операторов в официальную статистику. Этот инновационный подход позволяет получать более точную, оперативную и объективную информацию о перемещениях населения, включая внутренние туристические потоки", – сказал Максат Турлубаев, глава Бюро.

Ранее сообщалось, что в связи с установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области введены ограничения на пребывание граждан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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