Казахстан меняет подход к подсчету туристов
Так, согласно данным ведомства, в ходе совещания Бюро представило результаты пилотного проекта по учету внутреннего турпотока за 2024 год на основе мобильного позиционирования.
Обезличенные данные операторов связи для анализа туристических потоков внутри страны в рамках официального учета использованы Казахстане впервые.
Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что переход к цифровым источникам данных позволит устранить существующие пробелы в текущей системе учета, сформировать реальную картину туристической активности. Это, в свою очередь, создает основу для эффективного планирования инфраструктуры, привлечения инвестиций и повышения качества туристических услуг.
"Ведение статистики с использованием обезличенных данных от операторов связи позволит выстроить систему стратегического планирования развития отрасли. В частности, рассчитать потребность в обеспечении санитарно-гигиеническими узлами, определить реальную нагрузку на курортные зоны, планировать строительство инфраструктурных объектов, оценить инвестпривлекательность региона", – отметил министр.
Кроме того, использование данных сотовых операторов позволит учесть краткосрочные визиты и поездки без ночевки, обеспечив более объективный учет турпотока.
"Статистика туризма выходит на новый уровень благодаря мобильным данным. Казахстан станет первой страной в СНГ, внедрившей данные сотовых операторов в официальную статистику. Этот инновационный подход позволяет получать более точную, оперативную и объективную информацию о перемещениях населения, включая внутренние туристические потоки", – сказал Максат Турлубаев, глава Бюро.
Ранее сообщалось, что в связи с установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области введены ограничения на пребывание граждан.