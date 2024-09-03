Какие задачи поставил Токаев перед новым министром спорта
Фото: akorda.kz
Глава государства 3 сентября 2024 года принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в Акорде.
"Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту", – сказано в сообщении.
Президент подчеркнул, что ждет от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.
2 сентября Ербол Мырзабосынов был назначен министром туризма и спорта. На этой должности он сменил Ермека Маржикпаева. Сегодня, 3 сентября, Мырзабосынов произнес клятву в правительстве.
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