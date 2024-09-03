Какие задачи поставил Токаев перед новым министром спорта

Глава государства 3 сентября 2024 года принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту", – сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что ждет от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.

2 сентября Ербол Мырзабосынов был назначен министром туризма и спорта. На этой должности он сменил Ермека Маржикпаева. Сегодня, 3 сентября, Мырзабосынов произнес клятву в правительстве.