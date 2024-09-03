Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие задачи поставил Токаев перед новым министром спорта

Токаев принял нового министра спорта, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 12:57 Фото: akorda.kz
Глава государства 3 сентября 2024 года принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту", – сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что ждет от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.

2 сентября Ербол Мырзабосынов был назначен министром туризма и спорта. На этой должности он сменил Ермека Маржикпаева. Сегодня, 3 сентября, Мырзабосынов произнес клятву в правительстве.

Читайте также

Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Что известно о Ерболе Мырзабосынове – новом министре туризма и спорта Казахстана
Что известно о Ерболе Мырзабосынове – новом министре туризма и спорта Казахстана
Ирина Капитанова
Министерство туризма и спорта РК Токаев Касым-Жомарт 2024 год Ербол Мырзабосынов
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: