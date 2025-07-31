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Общество

"Здесь вам не Афганистан!": Алтынбекова резко отреагировала на случай домогательства в мечети

Сабина Алтынбекова, ситуация, спортсменка, домогательства, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:35 Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная казахстанская спортсменка Сабина Алтынбекова резко высказалась о ситуации, произошедшей не так давно в Актобе. Волейболистку возмутила скандальная история с мужчиной, который приставал к девушке в мечети, сообщает Zakon.kz.

Своими размышлениями Алтынбекова поделилась 30 июля 2025 года у себя на странице в Instagram.

По ее словам, каждый раз, когда обижают девушек, "у меня разрывается сердце..."

"Я думала, что меня ничего не удивит. Но нет, некоторые "мужчины" пробивают дно. Осуждая покрытую девушку за то, что она не прошла мимо "потенциального насильника", а начала снимать его противозаконные действия на видео", – пишет она.
  • Во-первых, будь я на месте девушки, не только сняла бы его на видео, я бы конкретно дала физически отпор, чего бы мне этого не стоило.
  • Во-вторых, "недомужики", вместо того чтобы оберегать и защищать, решили прикрыться религией, занимаются нравоучениями и осуждением. Якобы дала "повод".
"Девушка в платке, женский проход закрыт, не успевала помолиться и решила помолиться в мечети. "Сидите дома" – говорят они. Здесь вам не Афганистан, скажу я вам. Вы всегда будете находить оправдание себе подобным? Не позорьтесь".Сабина Алтынбекова

Далее спортсменка эмоционально обращается к девушкам и мужчинам.

"Девушки, не стыдно говорить о насилии. Пришло время громко кричать: "Нет". Пришло время давать отпор. Все мужчины, которые записывали видео и оправдывали действия "неадекватного", смотрите, как бы ваши дочери и сестренки не оказались в такой ситуации! И запомните, честь женщины – это честь всего народа!"Сабина Алтынбекова

24 июля 2025 года мы сообщали, что у выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом. 29 июля состоялся суд.

В этот же день участница инцидента Эммануэлла Наурызбаева рассказала на своей странице в Instagram, что ее обидчика арестовали на пять суток. Вскрылись и другие подробности о мужчине. Так, стало известно, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отбывал тюремный срок. В январе 2025 года он приставал к другому человеку – также в мечети, по этому факту было зарегистрировано заявление.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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