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Общество

Осужден мужчина, который обнажился перед детьми в Актау

мужчина на море, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 21:40 Фото: pixabay
Решением суда наказан мужчина, который ходил раздетый по пляжной зоне отдыха в Актау перед несовершеннолетними девочками, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, своими действиями мужчина нарушил общественный порядок в зоне отдыха и поэтому получил арест.

"Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Б. по факту нарушения общественного порядка по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 434 ч.1 КоАП)", – отмечается в информации.

Инцидент произошел 27 июля 2025 года около 2 часов ночи. Гражданин "Б", находясь на территории базы отдыха "Стигл" в Актау, совершил "умышленное мелкое хулиганство, проявив неуважение к окружающим", рассказали в суде. А именно, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ходил в обнаженном виде перед несовершеннолетними девочками, которые также отдыхали на базе отдыха.

Вину хулигана доказали, проведя медицинское освидетельствование и рассмотрев протокол об административном правонарушении. Кроме того, на это указывали показания правонарушителя.

"Правонарушитель "Б." согласился с протоколом и признал свою вину. Санкция ст. 434 ч.1 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста сроком от 5 до 15 суток. Постановлением суда мужчина признан виновным по ст. 434 ч.1 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 14 суток". Специализированный суд по административным правонарушениям Актау

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 25 июля в районе выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, ведя себя непристойно. В отношении его был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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