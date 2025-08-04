Упущенная выгода в 1,8 млн тенге: суд поставил точку в споре ресторана и шеф-повара

В Жамбылской области суд поставил точку в споре ресторана и шеф-повара. Об этом сегодня, 4 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала облсуда, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело по иску владельца ресторана – ТОО "А." к его шеф-повару В. о взыскании упущенной выгоды в размере более 1,8 млн тенге рассмотрено Кордайским районным судом.

По версии работодателя, в июне 2024 года шеф-повар два дня не выходил на работу без уважительных причин. Как утверждает ТОО "А.", это привело к остановке работы кухни, отмене запланированных мероприятий и возврату авансов клиентам. Истец ссылался на заключенные договоры, расчеты прибыли, а также показания бухгалтерии и администраторов ресторана.

Однако ответчик с иском не согласился. Он заявил, что работал на испытательном сроке, имел право подать заявление об увольнении, что и сделал заранее. Также он указал, что в ресторане имелись и другие повара, а причиной остановки кухни стало отключение электроэнергии.

Шеф-поваром в суд подан встречный иск о признании недействительным содержания п. 5.1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому "За вред, причиненный работодателю, работник возмещает полную стоимость понесенных работодателем убытков (включая упущенную выгоду)".

Суд, проанализировав представленные доказательства, указал на отсутствие бесспорной связи между действиями (бездействием) работника и реальными убытками. При этом суд учел, что ТОО обязано самостоятельно предусматривать и минимизировать риски своей деятельности, в том числе своевременно заменять персонал или использовать внешние ресурсы. Факт того, что истец не предпринял таких шагов, был расценен как недобросовестное поведение.

Помимо отказа в удовлетворении основного иска, суд также отклонил встречный иск шеф-повара. Суд установил, что он подписал договор добровольно, а доводы о "заблуждении" признал необоснованными.

"Суд отказал как в иске о взыскании упущенной выгоды, так и в признании пункта договора недействительным. Решение не вступило в законную силу". Пресс-служба Кордайского районного суда

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