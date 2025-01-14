Бесплатные курсы казахского языка: кто и где может на них записаться в Астане

Сегодня, 14 января 2025 года, акимат Астаны обратился к жителям столицы с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что началась запись на бесплатные курсы казахского языка, предназначенные для взрослых горожан.

"С 3 февраля Управление по развитию языков и архивного дела Астаны и коммунальное государственное учреждение "Руханият" начнут курсы по обучению казахскому языку для жителей столицы". Пресс-служба акимата Астаны

Власти уточнили, что заявки на участие в курсах принимаются с 13 по 31 января по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет №209. Контактный телефон: 8 (7172) 24-90-52.

"Обучение начинается 3 февраля", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Фото: Telegram/astana_newss

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана рассказали о планах на 2025 год. В частности, отмечалось, что 500 тыс. детей будут участвовать в пилотном проекте "Тілге бойлау" по погружению в казахский язык.