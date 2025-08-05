Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа

Фото: Zakon.kz

В Алматы временно изменятся схемы движения трех маршрутных автобусов – №66, №98 и №112. Об этом сегодня, 5 августа 2025 года, проинформировали в транспортном холдинге южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с 6 по 31 августа временно изменятся схемы движения маршрутов: №66 – В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

– В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений; №98 – В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

– В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений; №112 – В западном направлении: ул. Шевченко – ул. Манаса – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений. Причина – начало строительно-монтажных работ по прокладке наружной сети водопровода по ул. Сатпаева: от БЦ "Сатти", далее по ул. Жандосова, с переходом на ул. Байзакова до пр. Абая (БЦ "BAYZAK") в Бостандыкском районе. Материал по теме Жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах 22 июля 2025 года сообщалось, что пять автобусов изменили схемы движения в Алматы.

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