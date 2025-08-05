Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно изменятся схемы движения трех маршрутных автобусов – №66, №98 и №112. Об этом сегодня, 5 августа 2025 года, проинформировали в транспортном холдинге южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, с 6 по 31 августа временно изменятся схемы движения маршрутов:
- №66 – В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;
- №98 – В западном направлении: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;
- №112 – В западном направлении: ул. Шевченко – ул. Манаса – ул. Сатпаева, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений.
Причина – начало строительно-монтажных работ по прокладке наружной сети водопровода по ул. Сатпаева: от БЦ "Сатти", далее по ул. Жандосова, с переходом на ул. Байзакова до пр. Абая (БЦ "BAYZAK") в Бостандыкском районе.
22 июля 2025 года сообщалось, что пять автобусов изменили схемы движения в Алматы.
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