Отпуск для скрининга и страховка: что важно знать казахстанцам про обязанности работодателя
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В Казахстане работодатель обязан предоставлять сотруднику социальный отпуск для прохождения скрининга и страховать от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 6 августа 2025 года, казахстанцам напомнили в прокуратуре области Жетысу:
"Трудовым кодексом установлено, что работникам должен предоставляться социальный отпуск для прохождения ежегодных скрининговых исследований... Кроме того, работодатель обязан страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
Как сообщили в надзорном органе региона, при сверке с медицинскими учреждениями Каратальского района оказалось, что более 90 работников в течение последних 2-х лет не проходили подобное исследование и социальный отпуск работодателем им не предоставлялся. Также у 70 работников отсутствовали договоры страхования.
"По акту надзора прокуратуры Каратальского района права граждан восстановлены, 3 работодателя привлечены к административной ответственности", – заключили в прокуратуре области Жетысу.
О том, когда казахстанцы должны проходить скрининговые исследования, можете прочитать здесь.
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