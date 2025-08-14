Бороться с наркозависимостью в Казахстане будут на государственном уровне
Распоряжение подписал премьер-министр. Заместителями руководителя штаба определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.
Основными задачами штаба будут координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астана, Алматы и Шымкент.
