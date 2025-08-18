Хотели сбежать, но не успели: двух иностранцев задержали в аэропорту Алматы

Троих дропперов, в том числе иностранцев, осудили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичной прокуратуре 18 августа 2025 года, подсудимые вступили в сговор через Telegram с неустановленным следствием человеком, который звонил пожилым людям и сообщал, что их близкие родственники нарушили правила дорожного движения, в результате чего пострадали другие, и они нуждаются в помощи.

"Установлены трое виновных, которые по указанию куратора получали от обманутых лиц денежные средства в общей сумме свыше 14 млн тенге в качестве материальной помощи для "пострадавших от дорожно-транспортных происшествий" и переводили их на расчетные счета организатора преступления, оставляя себе часть полученной суммы за свои действия", – сказано в сообщении.

Двое дропперов, являясь гражданами иностранного государства, получив деньги потерпевших, попытались покинуть страну. Но их поймали в аэропорту Алматы во время ожидания рейса.

Подсудимых обвинили в пособничестве мошеннику. Во время следствия они возместили пострадавшим причиненный материальный ущерб.

Все трое осуждены к двум годам лишения свободы каждый.

