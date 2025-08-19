#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Общество

Появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 14:42 Фото: unsplash
Обновленный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня – 20, 21 и 22 августа 2025 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, астанчан ожидают дождливые дни, алматинцев тоже, но лишь один день, а вот шымкентцам осадков ожидать не стоит.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 21 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +21+23°С.
  • 22 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 21 августа: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 21 августа: 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 14:42
Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19-21 августа

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 августа 2025 года в 16 областях Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Глава Минтранспорта прокомментировал крушения двух частных самолетов под Астаной
Общество
15:35, Сегодня
Глава Минтранспорта прокомментировал крушения двух частных самолетов под Астаной
Одной из причин отказа от "Тальго" послужили бабушки с казы и шубатом
Общество
15:15, Сегодня
Одной из причин отказа от "Тальго" послужили бабушки с казы и шубатом
Кликбейт, манипулятивные приемы, искажения в СМИ и социальных медиа: разбор Центра по борьбе с дезинформацией
Общество
14:55, Сегодня
Кликбейт, манипулятивные приемы, искажения в СМИ и социальных медиа: разбор Центра по борьбе с дезинформацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: