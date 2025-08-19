Появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа

Обновленный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня – 20, 21 и 22 августа 2025 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, астанчан ожидают дождливые дни, алматинцев тоже, но лишь один день, а вот шымкентцам осадков ожидать не стоит.

Прогноз погоды по Астане

20 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 августа 2025 года в 16 областях Казахстана.