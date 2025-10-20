#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
События

В акимате Алматы продолжаются кадровые изменения

Данияр Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:50 Фото: акимат Алматы
20 октября 2025 года стало известно о назначении нового руководителя Управления культуры города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, распоряжением акима Дархана Сатыбалды им стал Данияр Алиев.

Он окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "История" и университет "Алматы" по специальности "Юриспруденция", магистр гуманитарных наук.

В разные годы занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве РК и Музее истории города Алматы, а также заместителя руководителя Управления культуры города Алматы и заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

До сегодняшнего дня возглавлял Управление культуры, архивов и документации Алматинской области.

4 сентября в Алматы назначили нового руководителя Управления градостроительного контроля города, 18 августа – нового замакима Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
12:59, Сегодня
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Алматы назначен новый глава управления экологии и окружающей среды
15:14, 01 апреля 2025
В Алматы назначен новый глава управления экологии и окружающей среды
В акимате Алматы произошли кадровые перестановки
12:27, 28 мая 2024
В акимате Алматы произошли кадровые перестановки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: