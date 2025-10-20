В акимате Алматы продолжаются кадровые изменения
Как указано в распространенном сообщении, распоряжением акима Дархана Сатыбалды им стал Данияр Алиев.
Он окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "История" и университет "Алматы" по специальности "Юриспруденция", магистр гуманитарных наук.
В разные годы занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве РК и Музее истории города Алматы, а также заместителя руководителя Управления культуры города Алматы и заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.
До сегодняшнего дня возглавлял Управление культуры, архивов и документации Алматинской области.
4 сентября в Алматы назначили нового руководителя Управления градостроительного контроля города, 18 августа – нового замакима Алматы.