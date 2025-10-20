В акимате Алматы продолжаются кадровые изменения

20 октября 2025 года стало известно о назначении нового руководителя Управления культуры города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, распоряжением акима Дархана Сатыбалды им стал Данияр Алиев.

Он окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "История" и университет "Алматы" по специальности "Юриспруденция", магистр гуманитарных наук.

В разные годы занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве РК и Музее истории города Алматы, а также заместителя руководителя Управления культуры города Алматы и заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

До сегодняшнего дня возглавлял Управление культуры, архивов и документации Алматинской области.

4 сентября в Алматы назначили нового руководителя Управления градостроительного контроля города, 18 августа – нового замакима Алматы.