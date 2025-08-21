Жара до +35°С обрушится на два региона Казахстана: прогноз погоды на 22 августа

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую пятницу, 22 августа 2025 года. Из него следует, что в Казахстане ожидается сильная жара и дожди, местами ливни, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара до +35°С ожидается: в Алматинской области,

в области Жетысу. "Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь... По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода без осадков прогнозируется лишь на юго-востоке республики под влиянием антициклона. Также в гидрометцентре добавили, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай,

– в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей. Материал по теме Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан Ранее синоптики сообщили, что на три мегаполиса Казахстана надвигаются дожди.

