Жара до +35°С обрушится на два региона Казахстана: прогноз погоды на 22 августа
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую пятницу, 22 августа 2025 года. Из него следует, что в Казахстане ожидается сильная жара и дожди, местами ливни, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, днем сильная жара до +35°С ожидается:
- в Алматинской области,
- в области Жетысу.
"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь... По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Погода без осадков прогнозируется лишь на юго-востоке республики под влиянием антициклона.
Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.
Ранее синоптики сообщили, что на три мегаполиса Казахстана надвигаются дожди.
