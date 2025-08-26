Не Узбекистан: из какой страны в Казахстан едут больше всего мигрантов

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 26 августа 2025 года, рассказали, сколько иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в нашей стране, какие должности они занимают и из каких стран прибыли, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа текущего года по разрешениям местных исполнительных органов (МИО) на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 130 иностранных граждан.

Уточняется, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

549 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2258 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3786 и 904 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2889 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3744 человека.

По данным Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 5120 человек, Узбекистан – 2478 человек, Турция – 1042 человека, Индия – 1031 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1899 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 348 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4949 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2930 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1369 человек,

обрабатывающей промышленности – 1210 человек.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.

С августа текущего года в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц.

