Общество

Знание госязыка, Конституции и истории: названа дата тестирования на получение гражданства Казахстана

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:20 Фото: gov4c.kz
В РГКП "Национальный центр тестирования" (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 27 августа 2025 года, обратились с важной информацией к претендентам на получение гражданства РК, сообщает Zakon.kz.

В наццентре уточнили, что со 2 по 10 сентября пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК.

"Подать заявление можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 11 сентября".Пресс-служба НЦТ

Отмечается, что тестирование состоит из 3 блоков:

  • тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;
  • тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;
  • тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

Также в наццентре рассказали, что:

  • Максимальный балл – 100, пороговый балл – 50.
  • Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.
  • Стоимость участия в тестировании – 14 693 тг.
  • Более подробная информация предоставлена на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство".

"Для претендентов, которые хотят улучшить подготовку, представлено бесплатное (на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство") и платное (на сайте app.testcenter.kz в разделе "Пробное тестирование" – 3355 тенге) пробное тестирование", – заключили в пресс-службе НЦТ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили требования к знанию госязыка при приеме в гражданство.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
