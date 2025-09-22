Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана

Казахстанцы могут проверить историю автомобиля через мобильное приложение "ЦОН". Хорошей новостью 22 сентября 2025 года поделились в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что для цифровизации государственных услуг и повышения их качества госкорпорация внедрила в мобильное приложение "ЦОН" новый сервис – "Иcтория авто".

"Новый сервис позволяет гражданам получать полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Казахстан. Таким образом, в документе отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах. Следовательно, такой формат дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства", – рассказали в пресс-службе НАО в понедельник.

Также в "Правительстве для граждан" отметили, что одновременно сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке.

"Для получения информации заявителю достаточно указать VIN-код автомобиля. Так, отчет формируется в режиме реального времени на основе данных, которые подтягиваются из государственных баз данных и информационных систем. Напомним, что сервис доступен в мобильном приложении "ЦОН" (App Store/Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона", – пояснили в пресс-службе госкорпорации.

По данным НАО, стоимость одной проверки составляет 500 тенге, при этом предусмотрены пакетные предложения:

10 проверок за 4500 тенге,

20 проверок за 8000 тенге.

Отметим, что сервис "История авто" появился на портале eGov.kz в октябре 2024 года, а в мобильном приложении eGov Mobile – в ноябре того же года. А со 2 сентября 2025 года казахстанцы могут оформить договор купли-продажи транспортных средств онлайн в мобильном приложении "ЦОН".