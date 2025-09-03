#АЭС в Казахстане
Общество

Получивший травму на службе гвардеец из Казахстана пройдет курс лечения в Турции

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 18:34 Фото: pexels
Бывшего военнослужащего Национальной гвардии РК Мухтара Ербаяна, получившего в 2023 году тяжелую черепно-мозговую травму во время несения воинской службы, отправят на лечение в Турцию, сообщает Zakon.kz.

Мухтар Ербаян с августа 2024 по январь 2025 года уже проходил восстановительное лечение в Турции. После возвращения в Казахстан молодой человек находился под наблюдением специалистов и получал медицинскую помощь на дому.

"Решением рабочего органа комиссии одобрено направление Мухтара Ербаяна на лечение в клинику Medipol Global (Турция) для проведения нейромодуляторного лечения и поддержания соматического статуса пациента", – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Перевозка пациента из Астаны в Стамбул осуществлена бортом Министерства внутренних дел РК при медицинском сопровождении мобильной бригады Национального координационного центра экстренной медицины.

Ранее сообщалось, что более полутора лет назад молодой астанчанин получил серьезные травмы во время службы в Алматы. О прогрессе в его восстановлении рассказала массажист.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
