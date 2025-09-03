Получивший травму на службе гвардеец из Казахстана пройдет курс лечения в Турции

Бывшего военнослужащего Национальной гвардии РК Мухтара Ербаяна, получившего в 2023 году тяжелую черепно-мозговую травму во время несения воинской службы, отправят на лечение в Турцию, сообщает Zakon.kz.

Мухтар Ербаян с августа 2024 по январь 2025 года уже проходил восстановительное лечение в Турции. После возвращения в Казахстан молодой человек находился под наблюдением специалистов и получал медицинскую помощь на дому.

"Решением рабочего органа комиссии одобрено направление Мухтара Ербаяна на лечение в клинику Medipol Global (Турция) для проведения нейромодуляторного лечения и поддержания соматического статуса пациента", – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Перевозка пациента из Астаны в Стамбул осуществлена бортом Министерства внутренних дел РК при медицинском сопровождении мобильной бригады Национального координационного центра экстренной медицины.

Ранее сообщалось, что более полутора лет назад молодой астанчанин получил серьезные травмы во время службы в Алматы. О прогрессе в его восстановлении рассказала массажист.