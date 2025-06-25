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Общество

"Помолитесь за Ербаяна": появились новости о парне, вернувшемся из армии инвалидом

солдат читает клятву присяги, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:18 Фото: Instagram/erbayan2024
Появились новости о состоянии Ербаяна Мухтара – парня, ушедшего на срочную воинскую службу и ставшего там недееспособным, сообщает Zakon.kz.

Более полутора лет назад молодой астанчанин получил серьезные травмы во время службы в Алматы. И накануне, 24 июня 2025 года, о прогрессе в его восстановлении рассказала массажист Улпан Советбековна.

"Сегодня исполняется ровно 4,5 месяца с момента начала реабилитации Ербаяна после его возвращения из Стамбула. Медленно, но стабильно я наблюдаю положительную динамику. Сейчас он может держать спину, стоять на ногах, контролировать шею, в левой руке и ноге появилась заметная реакция, он набрал вес, и мы можем полноценно работать через ротовую полость, а ведь с момента тяжелой операции на голове прошло всего 7,5 месяца. Это очень хороший результат", – поделилась она.

По словам специалиста, процесс идет медленно, но стабильно. Впереди Ербаяна ждет второй этап лечения – новая поездка в Стамбул.

"С самого начала я верю: до полного восстановления осталось совсем немного. Хочу попросить вас: помолитесь за Ербаяна. Он все чувствует, все понимает. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо вам!" – обратилась массажист.

По данным Минобороны, Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете. Он проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК. По факту начали следствие, которое не определило подозреваемых.

Молодой человек после травмы стал недееспособным, получил инвалидность. Ему проводили операции, отправляли на лечение в Турцию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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