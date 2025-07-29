Казахстан добился исключения: Евросоюз смягчил санкции ради поставок угля

Власти Казахстана приняли меры по сохранению поставок угля в Европу. Об этом сегодня, 29 июля 2025 года, заявили в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в феврале текущего года в рамках 16-го пакета санкций Европейского союза введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов. Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу.

"В целях урегулирования сложившейся ситуации Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством иностранных дел РК и представительством РК при Европейском союзе проведена работа с европейской стороной, включая консультации на различных уровнях. В адрес Европейской комиссии направлено официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС. По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля". Пресс-служба МТИ РК

Данное исключение, как подчеркнули в Минторговли, применяется при соблюдении следующих условий:

уголь должен иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан;

право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры;

порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории.

Материал по теме Сможет ли Казахстан обеспечить углем Европу – аналитика угольного экспорта

По данным МТИ, в 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму 419,2 млн долларов (доля – 45% от общего экспорта угля), в 2023 году – 6,1 млн тонн на 382 млн долларов (54,3%), в 2024 году – 5,2 млн тонн на 312,5 млн долларов (51,8%). В январе-мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на 82,9 млн долларов, или 38,5% от общего объема экспорта угля.

"Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", – заключили в пресс-службе ведомства.

13 июня стало известно, что Казахстан масштабирует геологоразведочные работы – только в I квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.