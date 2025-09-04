Розыгрыш авто, денег и ценных призов: суд рассмотрит дело в отношении блогера-миллионника
По версии уполномоченных органов, через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" он проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицированы как незаконная лотерея. Для участия подписчики вносили по 30 000 тенге за "обучающие курсы" ТОО "Zhana Busunes", отметили в суде.
Ранее сообщалось: скандал с блогерами Zhanabylov_e и elt6i (Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова) получил продолжение. Один из них попал под суд.
В пресс-службе Министерства туризма и спорта (МТС) дали комментарий по этому поводу:
"26 августа 2025 года в отношении Е. Н. Жанабылова составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК (Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи), и по заявлению его адвоката дело направлено в специализированный межрайонный административный суд города Астаны для рассмотрения".
Что касается Эльмиры Толегеновой, велась проверка ее действий.
24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
Гнев казахстанцев вызвало то, что Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова пообещали разыграть 10 машин среди тех подписчиков, которые сделают репост их публикации. А позже они опубликовали ссылку на курс Zhana Business, который стоит 30 тысяч тенге. И уточнили, что 10 машин разыграют среди тех, кто купит этот курс.
Справочно. Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП (1 179 600 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП (1 966 000 тенге).