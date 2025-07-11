Дожди в Астане, пекло в Алматы и Шымкенте: прогноз на выходные
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупнейших городах страны с 12 по 14 июля 2025 года. В Астане в эти дни будут идти дожди. В Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. Температурные показатели вырастут до 34 и 38 градусов, соответственно, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 12 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.
- 13 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.
- 14 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.
Алматы
- 12 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.
- 13 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.
- 14 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.
Шымкент
- 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.
- 13 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.
- 14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 тепла.
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Ранее мы рассказывали, что в Казахстане с 12 по 14 июля 2025 года ожидаются резкие погодные перепады. По данным специалистов, на севере страны пройдут сильные дожди, на юге сохраняется жара.
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