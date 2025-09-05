Неожиданное прошлое зоопарка Алматы: редкие фото удивили горожан
Фото: Zakon.kz
Администрация зоопарка Алматы опубликовала серию архивных снимков, приглашая жителей города совершить экскурсию в прошлое, сообщает Zakon.kz.
Так, на странице зоопарка в Instagram представлены черно-белые снимки.
"Перед вами архивные фотографии нашего зоопарка. Именно таким он был когда-то! С тех пор многое изменилось: зоопарк растет, развивается и становится современнее. Но эти кадры мы бережно храним – они напоминают нам о пути, который уже пройден. Ведь однажды и нынешние снимки станут "историей", которую с интересом будут рассматривать наши потомки".Пресс-служба зоопарка Алматы
Комментаторы живо откликнулись на публикацию, отметив, что она вызывает у них лишь приятные воспоминания.
- Прикольно.
- Я часто бывала в зоопарке зимой. Было интересно и весело.
- Так тепло стало от фото, особенно, первой.
- Зоопарк моего детства.
Ранее в пресс-службе зоопарка Алматы предоставили интересную и познавательную информацию про носорогов. Специалисты объяснили, почему одни из самых древних обитателей планеты любят грязевые ванны.
