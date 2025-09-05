#АЭС в Казахстане
Общество

Неожиданное прошлое зоопарка Алматы: редкие фото удивили горожан

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 19:56 Фото: Zakon.kz
Администрация зоопарка Алматы опубликовала серию архивных снимков, приглашая жителей города совершить экскурсию в прошлое, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице зоопарка в Instagram представлены черно-белые снимки.

"Перед вами архивные фотографии нашего зоопарка. Именно таким он был когда-то! С тех пор многое изменилось: зоопарк растет, развивается и становится современнее. Но эти кадры мы бережно храним – они напоминают нам о пути, который уже пройден. Ведь однажды и нынешние снимки станут "историей", которую с интересом будут рассматривать наши потомки".Пресс-служба зоопарка Алматы

Комментаторы живо откликнулись на публикацию, отметив, что она вызывает у них лишь приятные воспоминания.

  • Прикольно.
  • Я часто бывала в зоопарке зимой. Было интересно и весело.
  • Так тепло стало от фото, особенно, первой.
  • Зоопарк моего детства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 19:56
"Кайрат" – чемпион: слониха из зоопарка Алматы угадывает исходы футбольных матчей

Ранее в пресс-службе зоопарка Алматы предоставили интересную и познавательную информацию про носорогов. Специалисты объяснили, почему одни из самых древних обитателей планеты любят грязевые ванны.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
