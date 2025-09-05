Неожиданное прошлое зоопарка Алматы: редкие фото удивили горожан

Администрация зоопарка Алматы опубликовала серию архивных снимков, приглашая жителей города совершить экскурсию в прошлое, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице зоопарка в Instagram представлены черно-белые снимки.

"Перед вами архивные фотографии нашего зоопарка. Именно таким он был когда-то! С тех пор многое изменилось: зоопарк растет, развивается и становится современнее. Но эти кадры мы бережно храним – они напоминают нам о пути, который уже пройден. Ведь однажды и нынешние снимки станут "историей", которую с интересом будут рассматривать наши потомки". Пресс-служба зоопарка Алматы

Комментаторы живо откликнулись на публикацию, отметив, что она вызывает у них лишь приятные воспоминания.

Прикольно.

Я часто бывала в зоопарке зимой. Было интересно и весело.

Так тепло стало от фото, особенно, первой.

Зоопарк моего детства.

