Общество

Искусственный интеллект "трудоустроил" 50 тысяч казахстанцев

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 10:06 Фото: freepik
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с интересным заявлением. Как оказалось, ведомство внедрило новую функцию на электронной бирже труда Enbek.kz – подбор вакансий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Согласно релизу министерства, сервис был запущен в апреле 2025 года. По состоянию на 1 сентября с его помощью сформировано свыше 50 тысяч персонализированных рекомендаций для соискателей.

Специалисты уточняют, что применяемая модель ИИ анализирует резюме и вакансии, подбирая рекомендации с учетом требуемой профессии или группы профессий, а также таких параметров, как ожидаемая заработная плата, регион проживания и профессиональные навыки.

"При этом применяются современные технологии обработки естественного языка и машинного обучения", – подчеркивают в ведомстве.

"Проект направлен на автоматизацию процесса анализа резюме и вакансий, что значительно ускорило поиск подходящих кандидатов для работодателей и уменьшило ручной труд".Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит отметить важный нюанс: обработка резюме занимает менее 2 секунд, а время подбора вакансий вручную сократилось на 80%.

"В дальнейшем ожидается, что применение ИИ позволит ускорить поиск работы на 90%".Пресс-служба МТСЗН РК

Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью жизни казахстанцев. Так, президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с Посланием народу, заявил, что в стране появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта. По его словам, новое министерство будет заниматься регулированием внедрения искусственного интеллекта во все сферы.

Уже на следующий день, 9 сентября, министр здравоохранения Акмарал Альназарова поделилась планами по цифровизации сферы оказания медицинской помощи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: