Искусственный интеллект "трудоустроил" 50 тысяч казахстанцев
Согласно релизу министерства, сервис был запущен в апреле 2025 года. По состоянию на 1 сентября с его помощью сформировано свыше 50 тысяч персонализированных рекомендаций для соискателей.
Специалисты уточняют, что применяемая модель ИИ анализирует резюме и вакансии, подбирая рекомендации с учетом требуемой профессии или группы профессий, а также таких параметров, как ожидаемая заработная плата, регион проживания и профессиональные навыки.
"При этом применяются современные технологии обработки естественного языка и машинного обучения", – подчеркивают в ведомстве.
"Проект направлен на автоматизацию процесса анализа резюме и вакансий, что значительно ускорило поиск подходящих кандидатов для работодателей и уменьшило ручной труд".Пресс-служба МТСЗН РК
Стоит отметить важный нюанс: обработка резюме занимает менее 2 секунд, а время подбора вакансий вручную сократилось на 80%.
"В дальнейшем ожидается, что применение ИИ позволит ускорить поиск работы на 90%".Пресс-служба МТСЗН РК
Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью жизни казахстанцев. Так, президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с Посланием народу, заявил, что в стране появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта. По его словам, новое министерство будет заниматься регулированием внедрения искусственного интеллекта во все сферы.
Уже на следующий день, 9 сентября, министр здравоохранения Акмарал Альназарова поделилась планами по цифровизации сферы оказания медицинской помощи.