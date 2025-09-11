Торт в честь "Кайрата" обернулся нешуточным скандалом для кондитера из Актобе

Кондитер из Актобе Самал Асанова в преддверии исторического матча между алматинским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом" испекла торт в поддержку казахстанской команды. Однако вместо комплиментов и одобрения нарвалась на жесточайшую критику, сообщает Zakon.kz.

Асанова на днях опубликовала видео, где представила торт в цветах "Кайрата" с надписью "Верим в вас". Для полной картинки женщина еще надела футболку в желто-черных тонах. После волны упреков и недовольства ролик был удален.

Стоит отметить, что противостояния футбольных клубов "Актобе" и "Кайрат" всегда привлекают внимание.

Поэтому фанаты актюбинского клуба после злосчастного видео выступили с решительным заявлением:

"В Актобе футбол – это не просто мимолетный хайп, а нечто большее, это часть культурного кода актюбинцев. Считаем подобный перформанс неуместным для человека, ведущего бизнес в Актобе. Это проявление неуважения к родному городу и его болельщикам. Только Актобе! Только красно-белые!".

Асанова 11 сентября 2025 года опубликовала еще одно видео, но уже с извинениями.

"Я не хотела никого обидеть. Если мои слова или действия кого-то ранили, простите. Я не знаю насчет футбола, я просто сделала это в поддержку тех, кто представляет страну. Снимаю контент на разные темы. Давайте не будем позорить наш город в мире, где можем объединяться", – написала она в подписи к видео.

Комментаторы вновь разделились на два лагеря. Если одни считают лишним этот оправдательный пост, то другие продолжают обвинять мастера.

Мы все фанаты нашего города и футбола, для меня команда" Актобе" – самая лучшая. Но нельзя человека, который не разбирается в футболе, осуждать.

Как можно отделять Актобе от Казахстана. Самал изготовила торт для команды из Казахстана.

Вы с ума сошли? "Кайрат" играет с "Реалом", это какой масштаб. Казахстан вышел на такой уровень, а вы тут ерундой страдаете. Нам враги не нужны...

Нужно было одеть нашу форму. Пусть будет для вас уроком.

В маркетинге важно не только ловить тренды, но и учитывать локальный контекст.

Неуважение к болельщикам Актобе.

Кто написал такой пост? Пишут они, а стыдно мне.

Бойкот!

Не нужно оправдываться. Все равно уже обиделись.

Кто пишут "бойкот", с вами все в порядке? Если такие патриоты, выйдите и топите за хорошие дороги, снижение цен, проблем много. Перед вами женщина! Где ваше воспитание?

Стоит отметить, что "Кайрат" стал второй командой из Казахстана, которой удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов. Исторический матч пройдет 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе в Алматы. Согласно последним данным, старт продаж начнется за 10 дней до начала игры.