Сколько алматинцев призовут на срочную службу осенью

В пресс-службе Алматинского гарнизона рассказали Zakon.kz, сколько жителей Алматы планируют призвать на срочную службу в осенний призыв 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, этой осенью призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются порядка трех тысяч человек. Призывники отправляются проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, МЧС, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.

Так, сегодня, 13 сентября 2025 года, на городском сборном пункте Департамента по делам обороны Алматы прошли проводы около 30 новобранцев, которые пополнят ряды Пограничной службы КНБ.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Участниками церемонии стали военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие призывников. На мероприятии играл оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Перед собравшимися выступил начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Жаксылык Айтбаев. Он поздравил призывников с очень ответственным и важным этапом в их жизни, отметив, что этот опыт полезен для каждого молодого человека: во время службы можно приобрести хорошую физическую форму, а также стать более ответственным и дисциплинированным.

На церемонии присутствовали военнослужащие Десантно-штурмовых войск, которые показали мастерство рукопашного боя.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Также был подготовлен для новобранцев концерт творческого коллектива филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил в городе Алматы.

Мероприятие завершилось трогательным прощанием будущих военнослужащих с близкими и родными.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Стоит отметить, что при формировании команды все призывники прошли медицинское освидетельствование, где определялась степень годности их здоровья. Ребята также прошли психологическое тестирование и беседы с психологом. Как правило, после всего представители воинских частей, дополнительно побеседовав с новобранцами, формируют в команду", – поделился начальник ДДО г. Алматы полковник Жаксылык Айтбаев.

В 2025 году местным исполнительным органам запретили насильственно задерживать молодых людей на улицах и в других общественных местах, сообщал ранее замначальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев.