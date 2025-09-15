Дело блогера Толегеновой попросили переквалифицировать на уголовное

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны при рассмотрении дела в отношении блогера Эльмиры Толегеновой сторона обвинения ходатайствовала о прекращении административного производства и переквалификации дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Сторона обвинения, в лице представителя Комитета по регулированию игорного бизнеса Абделя Балтеги, заявила, что все ранее представленные комитетом доводы подтверждают факт совершения Толегеновой административного правонарушения.

"Вместе с тем судебное разбирательство действий Толегеновой выявило много вопросов, ответы на которые невозможно дать в рамках административного производства. К примеру, какую ценность имеют курсы "Жана бизнес"? Есть ли какие-либо сообщества? Какова стоимость этих курсов? Почему определение победителя розыгрыша делегировали автоматизированной программе, а не лототрону, который должен осуществлять определение победителя в прямом эфире. Какой алгоритм прописан в этом программном обеспечении?" – заявил он.

Балтеги отметил, что все эти вопросы наводят на то, что в действиях Толегеновой имеются признаки уголовно-наказуемых деяний, таких как мошенничество или незаконная предпринимательская деятельность.

"На основании изложенного, уважаемый суд, в соответствии со статьей 742 КоАП РК административное дело в отношении Толегеновой по статье 445 Прим.1 КоАП РК просим прекратить, а материалы дела передать органу досудебного производства в связи с наличием признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 214 УК РК – незаконное предпринимательство, а также статьей 190 УК РК – мошенничество", – сказал представитель Комитета.

Суд удалился для вынесения судебного акта. Оглашение будет в 16:00.

15 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи. Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию.

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи.