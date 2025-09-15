#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Общество

Дело блогера Толегеновой попросили переквалифицировать на уголовное

блогер Эльмира Толегенова в суде, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны при рассмотрении дела в отношении блогера Эльмиры Толегеновой сторона обвинения ходатайствовала о прекращении административного производства и переквалификации дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Сторона обвинения, в лице представителя Комитета по регулированию игорного бизнеса Абделя Балтеги, заявила, что все ранее представленные комитетом доводы подтверждают факт совершения Толегеновой административного правонарушения.

"Вместе с тем судебное разбирательство действий Толегеновой выявило много вопросов, ответы на которые невозможно дать в рамках административного производства. К примеру, какую ценность имеют курсы "Жана бизнес"? Есть ли какие-либо сообщества? Какова стоимость этих курсов? Почему определение победителя розыгрыша делегировали автоматизированной программе, а не лототрону, который должен осуществлять определение победителя в прямом эфире. Какой алгоритм прописан в этом программном обеспечении?" – заявил он. 

Балтеги отметил, что все эти вопросы наводят на то, что в действиях Толегеновой имеются признаки уголовно-наказуемых деяний, таких как мошенничество или незаконная предпринимательская деятельность.

"На основании изложенного, уважаемый суд, в соответствии со статьей 742 КоАП РК административное дело в отношении Толегеновой по статье 445 Прим.1 КоАП РК просим прекратить, а материалы дела передать органу досудебного производства в связи с наличием признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 214 УК РК – незаконное предпринимательство, а также статьей 190 УК РК – мошенничество", – сказал представитель Комитета.

Суд удалился для вынесения судебного акта. Оглашение будет в 16:00.

15 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи. Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию.

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Дожди придут в Астану, Алматы и Шымкент
13:59, Сегодня
Дожди придут в Астану, Алматы и Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: