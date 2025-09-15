#АЭС в Казахстане
Общество

Сбитые знаки и разбитые авто: экзамены на права в Казахстане напоминают сцены из триллера

экзамены, автодром, транспорт, знаки, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:08 Фото: Instagram/gov4c.kz
Зачастую казахстанцы к заветному получению водительских прав относятся довольно легкомысленно. Специалисты НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подготовили небольшой ролик с ужасающими последствиями практического экзамена, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе уточняют, что практический экзамен на получение водительских прав – это не просто формальная процедура, а проверка готовности к участию в дорожном движении.

"Для многих кандидатов этот этап становится настоящим испытанием. Нередко он заканчивается не только неудовлетворительной оценкой, но и поврежденными автомобилями, сбитыми знаками и опасными ситуациями".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Чтобы не быть голословными сотрудники собрали реальные кадры с автодромов из разных регионов Казахстана.

"Это не трейлер к фильму. И не итог гонок. Это последствия неопытности. С начала 2025 года курсантами было повреждено 75 автомобилей. Очень часто кандидаты в водители пытаются обмануть систему. Без учебы. Без практики. Без понимания, что значит быть водителем. А завтра малейшая ошибка на дороге может стоит жизни. Эти сцены напоминают нам, что одних теоретических знаний не всегда достаточно. Важно уметь применять их на практике. Дорога не прощает ошибок". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:08
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане

Ранее тем, кто собирается получать водительские права в Казахстане, напомнили важный нюанс. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

