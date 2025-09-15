Родила в 15 лет от военнослужащего Нацгвардии: в полиции возбудили уголовное дело

Фото: pexels

Заместитель внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 15 сентября 2025 года рассказал, что стало с военнослужащим Национальной гвардии от которого забеременела подросток, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в Жамбылской области 15-летняя девочка родила от военнослужащего Нацгвардии. Они поинтересовались, какие меры предприняты в отношении данного военнослужащего. "Во-первых, бывший военнослужащий, во-вторых, дело возбуждено, насколько я знаю, он арестован – в рамках уголовного дела по завершению все узнаете", – заявил в ответ Игорь Лепеха. Ранее сообщалось о другом инциденте. 11 сентября 2025 года стало известно, что в Жамбылской области на 22 года осудили педофила, который насиловал племянницу.

