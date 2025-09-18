Истек срок действия паспорта РК: сколько стоит документ и можно ли его получить в ускоренном порядке

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 18 сентября 2025 года, ответили, сколько стоит паспорт и можно ли его получить в ускоренном порядке, сообщает Zakon.kz.

С такими вопросами в госкорпорацию обратился гражданин, у которого истек срок действия документа.

"Да, вы можете подать заявку на оформление паспорта в ускоренном режиме. Сроки и стоимость ускоренного изготовления зависят от региона и степени срочности", – ответили в "Правительстве для граждан" в четверг.

Отмечается, что в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе ускоренное оформление стоит:

за 1 рабочий день – дополнительно 3372 тенге,

за 3 дня – 1771 тенге.

В областных центрах срок составляет от 3 до 5 рабочих дней, доплата от 1770 до 1800 тенге.

Также, как подчеркнули в госкорпорации, отдельно оплачивается стоимость самого паспорта :

на 36 страниц – 31 456 тенге,

на 48 страниц – 47 184 тенге,

детский паспорт – 15 728 тенге.

При этом день оформления заявки и оплаты квитанции за ускоренную услугу не входит в срок оказания государственной услуги.

