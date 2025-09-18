#АЭС в Казахстане
Общество

Истек срок действия паспорта РК: сколько стоит документ и можно ли его получить в ускоренном порядке

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 18 сентября 2025 года, ответили, сколько стоит паспорт и можно ли его получить в ускоренном порядке, сообщает Zakon.kz.

С такими вопросами в госкорпорацию обратился гражданин, у которого истек срок действия документа.

"Да, вы можете подать заявку на оформление паспорта в ускоренном режиме. Сроки и стоимость ускоренного изготовления зависят от региона и степени срочности", – ответили в "Правительстве для граждан" в четверг.

Отмечается, что в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе ускоренное оформление стоит:

  • за 1 рабочий день – дополнительно 3372 тенге,
  • за 3 дня – 1771 тенге.

В областных центрах срок составляет от 3 до 5 рабочих дней, доплата от 1770 до 1800 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:03
Детский паспорт в Казахстане: когда и как оформлять

Также, как подчеркнули в госкорпорации, отдельно оплачивается стоимость самого паспорта:

  • на 36 страниц – 31 456 тенге,
  • на 48 страниц – 47 184 тенге,
  • детский паспорт – 15 728 тенге.

При этом день оформления заявки и оплаты квитанции за ускоренную услугу не входит в срок оказания государственной услуги.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:03
Кто в Казахстане может бесплатно оформлять удостоверение и паспорт

16 сентября 2025 года в "Правительстве для граждан" рассказали, что такое справка о брачной правоспособности, в каком случае она необходима казахстанцам, где и как ее получить.

