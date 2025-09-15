#АЭС в Казахстане
События

Полтонны дизеля, оружие из России и наркотики: в Карагандинской области задержали 17 человек

железная дорога, топливо, хищение, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 09:24 Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Правоохранители Карагандинской области заявили о ликвидации масштабной схемы хищения дизельного топлива. По данным пресс-службы региональной полиции, задержаны 17 человек, изъято оружие, боеприпасы и наркотики, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что преступная группа, систематически похищавшая дизельное топливо с подвижного состава железной дороги, действовала на территории станции Ащису Бухар-Жырауского района.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий задокументировано 28 эпизодов хищений".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В итоге, силовики задержали 17 участников.

Также известно о проведении 14 обысков, в ходе которых изъяты около полутонны дизельного топлива, пустые канистры, используемые для перевозки, незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в МВД РФ, 26 боеприпасов, 7 мобильных телефонов, наркотические вещества.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются".Пресс-служба ДП Карагандинской области

12 августа 2025 года представители Министерства внутренних дел (МВД) заявили о том, что в Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
