Общество

Еще в одном городе Казахстана включат отопление

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:02 Фото: pexels
В Караганде в ночь на четверг, 25 сентября 2025 года, начнется отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 22 сентября, рассказал аким города Мейрам Кожухов.

"25 сентября с 00:00 мы начинаем отопительный сезон. На сегодняшний день холодной водой заполнены практически все сети. Сам процесс запуска тепла занимает определенное время: во-первых, необходимо запустить дополнительные котлы на ТЭЦ-3, растопить ТЭЦ-1, далее холодная вода из сетей проходит через ТЭЦ, нагревается и возвращается в трубы. Постепенно батареи начинают теплеть – так работает круговорот тепла", – написал он в Instagram.

По словам градоначальника, оплата за тепло будет начисляться только после того, как в дом официально подадут тепло.

"Фактически тепло придет в дома к выходным, что позволит принять тепло в присутствии жителей дома. Также к выходным идет понижение температуры наружного воздуха".Мейрам Кожухов

В первую очередь, как уточнил аким, тепло будет подано в объекты социального, культурного и бытового назначения (детские сады, школы и больницы) и жилые дома, находящиеся в этих же микрорайонах, далее – дома по заявкам.

"Первым будет подано тепло в Майкудук, Сортировку и Пришахтинск, далее – Юго-Восток и центр города".Мейрам Кожухов

Он попросил управляющие компании и ответственных заранее проверить системы, что "поможет принять тепло без лишних задержек".

Горожане под публикацией Мейрама Кожухова отреагировали неоднозначно:

  • "Удачи!"
  • "Скорее бы, ждем".
  • "Отличная новость".
  • "Спасибо огромное".
  • "Наконец-то. Спасибо".
  • "Людям никогда не угодишь!"
  • "Ждем! Дома очень холодно!"
  • "Рано еще, "бабье лето" впереди".
  • "Скоро в августе будут подключать".
  • "25 будет +25. Можно было бы и до 1 октября дотерпеть".
  • "+20+25, ничего не смущает? "Бабье лето" на дворе. И так в апреле жарили до последнего".

Жителям Алматы объяснили, когда появится тепло в домах

10 сентября 2025 года отопительный сезон начался в Павлодаре. К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Отмечалось, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
