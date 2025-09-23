Еще в одном городе Казахстана включат отопление

В Караганде в ночь на четверг, 25 сентября 2025 года, начнется отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 22 сентября, рассказал аким города Мейрам Кожухов.

"25 сентября с 00:00 мы начинаем отопительный сезон. На сегодняшний день холодной водой заполнены практически все сети. Сам процесс запуска тепла занимает определенное время: во-первых, необходимо запустить дополнительные котлы на ТЭЦ-3, растопить ТЭЦ-1, далее холодная вода из сетей проходит через ТЭЦ, нагревается и возвращается в трубы. Постепенно батареи начинают теплеть – так работает круговорот тепла", – написал он в Instagram.

По словам градоначальника, оплата за тепло будет начисляться только после того, как в дом официально подадут тепло.

"Фактически тепло придет в дома к выходным, что позволит принять тепло в присутствии жителей дома. Также к выходным идет понижение температуры наружного воздуха". Мейрам Кожухов

В первую очередь, как уточнил аким, тепло будет подано в объекты социального, культурного и бытового назначения (детские сады, школы и больницы) и жилые дома, находящиеся в этих же микрорайонах, далее – дома по заявкам.

"Первым будет подано тепло в Майкудук, Сортировку и Пришахтинск, далее – Юго-Восток и центр города". Мейрам Кожухов

Он попросил управляющие компании и ответственных заранее проверить системы, что "поможет принять тепло без лишних задержек".

Горожане под публикацией Мейрама Кожухова отреагировали неоднозначно:

"Удачи!"

"Скорее бы, ждем".

"Отличная новость".

"Спасибо огромное".

"Наконец-то. Спасибо".

"Людям никогда не угодишь!"

"Ждем! Дома очень холодно!"

"Рано еще, "бабье лето" впереди".

"Скоро в августе будут подключать".

"25 будет +25. Можно было бы и до 1 октября дотерпеть".

"+20+25, ничего не смущает? "Бабье лето" на дворе. И так в апреле жарили до последнего".

10 сентября 2025 года отопительный сезон начался в Павлодаре. К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Отмечалось, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.