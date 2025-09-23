Еще в одном городе Казахстана включат отопление
Об этом накануне, 22 сентября, рассказал аким города Мейрам Кожухов.
"25 сентября с 00:00 мы начинаем отопительный сезон. На сегодняшний день холодной водой заполнены практически все сети. Сам процесс запуска тепла занимает определенное время: во-первых, необходимо запустить дополнительные котлы на ТЭЦ-3, растопить ТЭЦ-1, далее холодная вода из сетей проходит через ТЭЦ, нагревается и возвращается в трубы. Постепенно батареи начинают теплеть – так работает круговорот тепла", – написал он в Instagram.
По словам градоначальника, оплата за тепло будет начисляться только после того, как в дом официально подадут тепло.
"Фактически тепло придет в дома к выходным, что позволит принять тепло в присутствии жителей дома. Также к выходным идет понижение температуры наружного воздуха".Мейрам Кожухов
В первую очередь, как уточнил аким, тепло будет подано в объекты социального, культурного и бытового назначения (детские сады, школы и больницы) и жилые дома, находящиеся в этих же микрорайонах, далее – дома по заявкам.
"Первым будет подано тепло в Майкудук, Сортировку и Пришахтинск, далее – Юго-Восток и центр города".Мейрам Кожухов
Он попросил управляющие компании и ответственных заранее проверить системы, что "поможет принять тепло без лишних задержек".
Горожане под публикацией Мейрама Кожухова отреагировали неоднозначно:
- "Удачи!"
- "Скорее бы, ждем".
- "Отличная новость".
- "Спасибо огромное".
- "Наконец-то. Спасибо".
- "Людям никогда не угодишь!"
- "Ждем! Дома очень холодно!"
- "Рано еще, "бабье лето" впереди".
- "Скоро в августе будут подключать".
- "25 будет +25. Можно было бы и до 1 октября дотерпеть".
- "+20+25, ничего не смущает? "Бабье лето" на дворе. И так в апреле жарили до последнего".
Материал по теме
10 сентября 2025 года отопительный сезон начался в Павлодаре. К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Отмечалось, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.