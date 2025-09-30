#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Общество

Алматы готов к международному матчу: что важно знать водителям

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 сентября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный матч между казахстанским "Кайратом" и "Реал Мадридом". Городская полиция в преддверии этого грандиозного события выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Известно, что полиция переведена на усиленный вариант несения службы и приняла комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:10
Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Реал Мадрид"

"Особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта".Пресс-служба ДП Алматы

Для наглядности предоставлена схема перекрытий.

Алматы, движение, перекрытия, Кайрат, Реал, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:10

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Жителей и гостей города призывают заранее ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.

"Мы благодарим граждан за понимание и содействие. Эти меры носят временный характер и направлены на обеспечение общественной безопасности и комфортное проведение мероприятий".Пресс-служба ДП Алматы

23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:10
В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе

Ранее председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев заявил, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы
12:52, 29 сентября 2025
"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы
20 тыс. мест на миллион желающих: казахстанцам ответили на претензии по билетам на матч "Кайрат" – "Реал"
17:50, 24 сентября 2025
20 тыс. мест на миллион желающих: казахстанцам ответили на претензии по билетам на матч "Кайрат" – "Реал"
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
17:37, 24 сентября 2025
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: