Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела

Прокурор Сабыржан Аленов предложил направить дело против блогера Ерболата Жанабылова в орган досудебного расследования для установления признаков уголовно-наказуемого деяния. Судья удовлетворила ходатайство, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор отметил, что были выслушаны показания свидетелей, лица, в отношении которого ведется производство, изучены доказательства и другие материалы дела.

"Комитетом по регулированию игорного бизнеса и лотерей действия Жанабылова квалифицированы по ч. 6 ст. 445-1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Адвокат ссылался на п. 4 ст. 1 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности", а именно, что лотереей не является розыгрыш призов, направленных на стимулирование продаж товаров и услуг коммерческими организациями", – озвучил Сабыржан Аленов.

В ходе судебного заседания установлено, что Жанабылов 18 августа 2025 года на странице своего личного аккаунта в социальной сети Instagram анонсировал продажу онлайн-курса.

"Однако в данной публикации ни слова не сказано о старте продаж онлайн-курсов, лишь акцентировалось внимание на розыгрыше десяти автомобилей. При этом Жанабылов в данном видео добавил: "В общем, участвуйте". Тем самым он вводил пользователей онлайн-платформы в заблуждение, вовлекая их в розыгрыш путем недостоверной рекламы и обмана потребителей, что вызвало негативный общественный резонанс. Физическое лицо, увидев данное видео и желая выиграть приз, переходило по ссылке и только тогда узнавало, что осуществляется продажа онлайн-курсов. Причем не Жанабыловым Ерболатом, а юридическим лицом ТОО "Жана Бизнес", – сказал прокурор.

Сабыржан Аленов отметил, что необходимо установить все фактические обстоятельства с учетом ценности призов, мотивов публикаций, изученного дохода и других факторов.

"На основании ст. 742 КоАП РК прошу производство по делу прекратить и направить материалы в орган досудебного расследования для установления признаков уголовно-наказуемого деяния", – сказал он.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

"Суд постановил: производство по делу по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК в отношении Ерболата Жанабылова прекратить в связи с наличием уголовного дела. Передать дело в Департамент экономических расследований по Астане", – сказала судья Малика Ногайбекова.

Аналогичное решение принято и в отношении Эльмиры Толегеновой.

"Суд постановил: производство по делу по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК в отношении индивидуального предпринимателя в лице Толегеновой Эльмиры Данияровны прекратить в связи с наличием уголовного дела. Передать дело в орган досудебного производства Департамента экономических расследований по Астане", – зачитала судья Акерке Бектурганова.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.