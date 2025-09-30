Хотела увеличить грудь, а в итоге облысела: карагандинка пожаловалась на хирурга из Астаны

22-летняя жительница Караганды Вера Тен подала в суд на врача. Она утверждает, что стала жертвой пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, девушка является блогером. На своей странице она рассказывает о гламурной жизни и демонстрирует стройную фигуру. В прошлом году Тен решила сделать свое тело еще привлекательнее с помощью пластической операции на грудь. Среди клиник с хорошими отзывами выбор пал на медцентр в столице. Но желаемого результата девушка в зеркале не увидела. Напротив, обнаружила асимметрию.

"С каждой его операцией ситуация становится только хуже, и, соответственно, я иду к маммологу. Мне дают заключение, что у меня капсулярная контрактура и что все его дополнительные коррекции были бессмысленные, что мне нужно было сразу заменить импланты. Он, видимо, хотел от меня скрыть, что нужно репротезирование, потому что это обошлось бы ему в копеечку, и просто как какой-то изверг раз за разом резал меня". Вера Тен

После заключения маммолога пластический хирург все же провел замену имплантов, однако улучшений не последовало. Девушка заверяет, что совсем не хайпует. В доказательство демонстрирует последствия многочисленных операций. Вера начала стремительно лысеть. Блогер винит во всем пластического хирурга.

"Как я буду в дальнейшем делать повторную операцию, потому что организму нужно полное восстановление на протяжении нескольких лет? Потому что, представьте, пять наркозов за очень короткий срок. Очаговая алопеция достаточно большая на голове, я тоже несу огромные траты каждый месяц, леча, коля витамины, плазмотерапию. Человек просто халатно себя вел в своей профессии и скрывал от меня мой диагноз. Я молодая красивая девушка, меня буквально изуродовали, мое тело, за мои же деньги". Вера Тен

Девушка подала на медика в суд, требуя материальную компенсацию. Пять миллионов она планировала потратить на новую операцию, которая должна довести ее тело до совершенства. В ходе разбирательств выяснилось, что иск следовало подавать не на хирурга, а на клинику. Сам доктор считается известным, со списком благодарных клиентов. Стаж работы – больше 20 лет. В том, что в этот раз все пошло не так, и врач, и его адвокат считают, есть вина самой пациентки.





"Было проведено четыре вмешательства, которые осуществлялись по просьбе самой пациентки из эстетических соображений. Медицинских осложнений не было установлено. В случае утверждения пациенткой о наличии осложнений не исключено, что они могли быть связаны с ее собственными действиями. Связанными с несоблюдением режима, отказом от ношения компрессионного белья, игнорированием медицинских рекомендаций либо самостоятельным физическим воздействием". Адвокат пластического хирурга Аргын Искакбеков

Теперь точку в эстетическом споре должны поставить независимые эксперты. Блогер уже обратилась в Комитет по контролю за качеством медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в Мексике умерла после липосакции, подтяжки лица и увеличения груди.