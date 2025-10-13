Метро Алматы стало "говорящим"
Так, согласно информации пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), в вагонах и на станциях метро установлены аудиооповещения, через которые пассажирам регулярно напоминают о необходимости соблюдать закон, порядок и личную ответственность за безопасность.
Одновременно на станциях и в подвижном составе размещены информационные материалы – брошюры и плакаты с напоминаниями о правилах поведения и технике безопасности в метро: от порядка эвакуации до алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях.
"Метрополитен – это место массового пребывания граждан, где безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Полиция совместно с администрацией метро проводит постоянную профилактическую и разъяснительную работу. Наша задача – не только обеспечить правопорядок, но и сформировать у пассажиров устойчивую культуру безопасности".Глава Управления полиции на метрополитене ДП Алматы Батуржан Абдумасаров
Как уточняют правоохранители, напоминания через громкоговорители и визуальные материалы способствуют предупреждению правонарушений и снижению рисков происшествий.
Особое внимание уделено профилактике несчастных случаев.
