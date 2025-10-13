#АЭС в Казахстане
Общество

Метро Алматы стало "говорящим"

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В метрополитене Алматы запущена программа максимального информирования граждан о правилах безопасности и общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), в вагонах и на станциях метро установлены аудиооповещения, через которые пассажирам регулярно напоминают о необходимости соблюдать закон, порядок и личную ответственность за безопасность.

Одновременно на станциях и в подвижном составе размещены информационные материалы – брошюры и плакаты с напоминаниями о правилах поведения и технике безопасности в метро: от порядка эвакуации до алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях.

"Метрополитен – это место массового пребывания граждан, где безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Полиция совместно с администрацией метро проводит постоянную профилактическую и разъяснительную работу. Наша задача – не только обеспечить правопорядок, но и сформировать у пассажиров устойчивую культуру безопасности".Глава Управления полиции на метрополитене ДП Алматы Батуржан Абдумасаров

Как уточняют правоохранители, напоминания через громкоговорители и визуальные материалы способствуют предупреждению правонарушений и снижению рисков происшествий.

Особое внимание уделено профилактике несчастных случаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:46
Ночь в метро: что происходит в алматинской подземке, пока город спит

Тем временем пьяный, но меткий астанчанин кинул барсетку в движущуюся скорую и разбил лобовое стекло.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 октября
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 октября
В метро Алматы начали устанавливать ограждения
15:07, 28 января 2025
В метро Алматы начали устанавливать ограждения
В алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому
09:03, 14 декабря 2023
В алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому
