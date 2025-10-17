Новая волна мошенничества в Казахстане: кто звонит и пишет казахстанцам

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) 17 октября предупредило казахстанцев о случаях телефонного и онлайн-мошенничества от имени агентства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что мошенники звонят от имени АФМ, представляясь "юристами" или "сотрудниками по проверке", отправляют фальшивые письма, где сообщается о "проверке в отношении вашей организации" и просят "оказать содействие".

"ВНИМАНИЕ. НАПОМИНАЕМ: Агентство НЕ направляет подобные письма и НЕ запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы НЕ просим сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или иную конфиденциальную информацию", – предупреждают в АФМ.

Как действует мошенническая схема:

Мошенники рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о "проверке в сотрудничестве с КНБ" и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию.

Параллельно через WhatsApp начинают писать от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках. Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку.

Затем поступает звонок от якобы "юриста", который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.

Используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможности кому-то рассказать или обдумать ситуацию.

Жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, в результате чего люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам.

Важно знать, что подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям.

Фото: АФМ РК

Если вы стали целью мошенников:

Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор.

Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения.

Никому не переводите деньги.

Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию.

Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации.

Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам.

АФМ просит распространить эту информацию среди сотрудников, друзей, родителей.

