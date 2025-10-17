Заморозки и осадки обрушатся на часть Казахстана 18 октября

Синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовила погода для жителей Казахстана на предстоящую субботу, 18 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью в двух регионах страны ожидаются заморозки:

на севере Кызылординской области – до -2°С ,

, на севере, юге Алматинской области – до -1-3°С.

"Обширный антициклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть территории республики, где сохранится без осадков, ясная погода. Лишь на северо-западе, севере страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока Казахстана утром и днем – дождь. По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей республики ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан вернется долгожданное тепло. Несмотря на это, в некоторых регионах ожидаются мороз и осадки. Подробнее о погоде на 18-20 октября 2025 года можете узнать по ссылке.