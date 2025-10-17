#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Общество

Заморозки и осадки обрушатся на часть Казахстана 18 октября

зонтик, снежинки, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:12 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовила погода для жителей Казахстана на предстоящую субботу, 18 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью в двух регионах страны ожидаются заморозки:

  • на севере Кызылординской области – до -2°С,
  • на севере, юге Алматинской области – до -1-3°С.
"Обширный антициклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть территории республики, где сохранится без осадков, ясная погода. Лишь на северо-западе, севере страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока Казахстана утром и днем – дождь. По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:12
Жителей Алматы порадуют теплые выходные до +20°С

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан вернется долгожданное тепло. Несмотря на это, в некоторых регионах ожидаются мороз и осадки. Подробнее о погоде на 18-20 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кому улыбнется удача после 17 октября
17:42, Сегодня
Кому улыбнется удача после 17 октября
Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля
18:02, 21 апреля 2025
Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля
Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии
17:41, 24 января 2025
Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: